У Заболотного повреждение акромиально-ключичного сочленения. Он был заменен в матче с «Ахматом»

опубликовал информацию о состоянии Антона Заболотного и .

«У Антона Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения.

Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – сказано в сообщении клуба.

Заболотный был заменен по ходу игры с «Ахматом» (4:2) в 6-м туре Мир . Кучаев провел матч в запасе.