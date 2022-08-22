У Заболотного повреждение акромиально-ключичного сочленения. Он был заменен в матче с «Ахматом»

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ЦСКА опубликовал информацию о состоянии Антона Заболотного и Константина Кучаева.

«У Антона Заболотного диагностировано повреждение акромиально-ключичного сочленения.

Окончательная тактика лечения форварда будет определена после оценки эффективности стартовой терапии в течение ближайших пяти-семи дней.

Также комплексная стартовая терапия в ближайшие несколько дней ожидает Константина Кучаева. После ее окончания будут определены сроки лечения игрока», – сказано в сообщении клуба.

Заболотный был заменен по ходу игры с «Ахматом» (4:2) в 6-м туре Мир РПЛ. Кучаев провел матч в запасе.

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