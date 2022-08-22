«Арсенал» ведет переговоры о трансфере хавбека «Вулверхэмптона» Нету. «Волки» не хотят продавать игрока

интересен полузащитник .

Этот трансфер является приоритетным для лондонской команды, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Переговоры с участием клубов и агента игрока длятся уже больше месяца.

Осуществить этот трансфер будет непросто, так как «волки» не хотят продавать Нету, а «Арсенал» не может потратить слишком большую сумму. Тем не менее «канониры» проявляют явный интерес к португальцу.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.