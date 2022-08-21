Адольфо Гайч: «Остаюсь в ЦСКА, про Турцию и Мексику – слухи. Заслуживаю играть больше, думаю»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался после выхода на замену в матче с (4:2).

Аргентинец вышел на поле на 84-й минуте игры 6-го тура Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.

– Рад, что получил сегодня игровое время. Я хорошо тренируюсь и думаю, что способен помогать команде.

– Каким будет ваше будущее?

– Я остаюсь в ЦСКА. Слухи про Турцию и Мексику – это просто слухи.

– У вас конкуренция с Чаловым и Заболотным.

– Внутри команды она, конечно, высока. Но мы можем играть с кем‑то из них вместе. Впереди, помимо чемпионата, еще и Кубок. Так что возможность проявить себя будет у всех.

– Можете ли вы сказать, что Чалов с Заболотным лучше вас?

– Не знаю. Я тренируюсь и хотел бы играть больше. Думаю, я этого заслуживаю, – сказал Гайч.