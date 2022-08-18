«Челси» подтвердил расследование расистских оскорблений в адрес Сона: «Идиоты, прицепившиеся к клубу, позорят наших тренеров, игроков и настоящих болельщиков»

«Челси» подтвердил, что проводит расследование касательно инцидента с возможным проявлением расизма.

Ранее сообщалось, что южнокорейский футболист Сон Хын Мин подвергся оскорблениям со стороны посетителей «Стэмфорд Бридж». Это произошло во втором тайме матча 2-го тура , когда игрок шел подавать угловой.

«Футбольный клуб считает любую форму дискриминационного поведения абсолютно отвратительной. Этому нет места ни в Челси, ни в любом из наших сообществ.

«Челси» последовательно и четко заявлял о своей позиции абсолютной нетерпимости к дискриминационному поведению, но все же есть такие идиоты, которые прицепились к этому клубу в качестве так называемых «фанатов», что позорит «Челси», наших тренеров, игроков, персонал и наших настоящих болельщиков.

Мы расследуем этот инцидент, и, если он будет выявлен, этот человек столкнется с самыми жесткими действиями со стороны клуба», – говорится в заявлении «синих».