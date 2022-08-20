Промес после поражения «Спартака» от «Динамо»: «Мы вернемся сильнее. Вы видели, как они забили – это наша ошибка»

прокомментировал поражение от .

Матч 6-го тура Мир РПЛ закончился поражением красно-белых со счетом 0:1.

– Почему столько моментов и такая плохая реализация?

– У меня нет ответа. Может, не хватило остроты. Но нужно признать, что и у «Динамо» не было больших моментов. Для обеих сторон команд было тяжело забить и вы видели, как они забили нам – это наша ошибка.

Думаю, нам надо поработать над завершением атак – и посмотрим, как все будет в следующей игре. Но это не конец. Не знаю, почему все стали спрашивать: «Что происходит»? Да, порой ты проигрываешь. Сегодня мы показали отличную игру, но проиграли.

– Все задаются вопросом «что происходит», потому что в прошлых играх все было гораздо лучше.

– Каждая игра разная.

– Что нам ждать дальше?

– Что мы вернемся сильнее, – сказал Промес.