«Тарасов просто троллил Слуцкого, мне кажется». Яровинский о желании хавбека вернуться в «Рубин»

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Олег Яровинский отреагировал на желание Дмитрия Тарасова вернуться в «Рубин».

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича [Слуцкого]. Они в великолепных отношениях.

Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов.

Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» — сказал спортивный директор «Рубина».

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