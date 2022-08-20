«Бикфалви до сих пор Джеки Чаном называет. Читал на Спортсе, что Вернблум отправлял Тикнизяна в «Ашан» – вот это обидненько». Игрок «Урала» Бевеев о прозвище

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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о своем прозвище в «Урале».

– Слышал, президент «Урала» часто шутит. Тебе доставалось?

– Матч за «Урал-2», у нас игра не клеилась. Он кричал с трибуны: «Давай, калмык, бегай! Я тебе верблюда подарю!». Потом отправились на выезд, он подарил мягкую игрушку верблюда: «Я же обещал».

– В «Урале» тебя прозвали Джеки Чан. Обидно?

Эрик Бикфалви до сих пор так называет. Партнерам повезло, что я не негативлю из-за этого, как все афроамериканцы, ха-ха. Нормально отношусь к шуткам. Недавно читал на спортсе, что Вернблум отправлял Наира Тикнизяна работать в «Ашан». Вот это обидненько, конечно.

– От соперников часто прилетало за внешность?

– Обзывали «китайцем», «узкоглазым». Частенько на Кавказе, но там были обоюдные оскорбления на расовой почве.

Еще был случай. Играли против «КАМАЗа» за первое место. Судья поставил выдуманный пенальти в концовке. Пошел разбираться. В порыве гнева хотел наступить ему на ногу, но вовремя передумал. Арбитр все равно завелся и удалил. Потом думал: дадут длительную дисквалификацию – скажу, что он назвал меня «узкоглазым», ха-ха, – сказал Бевеев в интервью Sports.ru.

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