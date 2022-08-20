Игроки «Урала» провели фотосессию с бездомными животными

Игроки «Урала» приняли участие в благотворительной акции по поиску хозяев для бездомных животных.

Акция приурочена к всемирному дню бездомных животных, который отмечают 20 августа.

Екатеринбургский клуб совместно с фондом «ЗООзащита» организовал фотосессию на «Екатеринбург-Арене» с футболистами и некоторыми питомцами.

В ней приняли участие Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эммерсон.

Сегодня перед матчем «Урал» – «Пари НН» около «Екатеринбург-Арены» будут размещены специальные контейнеры. Там болельщики смогут оставить корм для бездомных животных.