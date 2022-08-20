Агент Николсона: «Шамар – не тот игрок, который будет выходить на 5 минут. Он нужен «Спартаку», чтобы завоевать чемпионство»

Агент Шамара Николсона высказался о его возможном уходе из команды.

«Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар – не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут.

Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами», – сказал Ненад Портега.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе, подписав контракт на 4 года.

В этом сезоне 25-летний ямаец принял участие в 4 матчах и не отметился результативными действиями.

Сегодня московский клуб сыграет с «Динамо» в рамках 6-го тура Мир .