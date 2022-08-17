Агент Николсона: «Шамар заслуживает больше игрового времени, чем 10 минут, «Спартак» это знает. Мы очень разочарованы»

Агент Шамара Николсона недоволен игровым временем клиента в .

«Ситуация с игровым временем Шамара в «Спартаке» действительно не очень хорошая на данный момент ни для клуба, ни для игрока. Конечно, он и мы очень этим разочарованы.

Но это профессиональный спорт. За любое решение всегда кто-то несет ответственность. Все вещи мы ежедневно обсуждаем с руководством «Спартака», чтобы найти оптимальное решение.

Если быть честными, то Шамар заслуживает больше игрового времени, чем 10 минут. «Спартак» это знает.

Пока не найдется хорошего предложения для клуба и для игрока, Шамар будет делать все возможное, выкладываться на все сто процентов в «Спартаке». Его будущее в московском клубе под вопросом? На данный момент было предложение только от , но нас оно не интересует.

Надеюсь, Николсон выйдет в матче с «Динамо» и сумеет отличиться на поле. Мы вместе очень сильно в это верим!» – сказал Ненад Портега.

В этом сезоне Мир форвард Николсон участие в 4 матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями.