«Аякс» купил Каплана. «Трабзонспор» получит 9,5 млн евро за 19-летнего турецкого защитника

19-летний турецкий футболист перешел в .

Нидерландский клуб сообщил о трансфере защитника . С игроком подписан контракт до 2027 года.

«Трабзонспор», за который Каплан выступал самого начала юношеской карьеры, получит 9,5 миллиона евро плюс 15% от суммы последующей продажи.

В прошлом сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате Турции, на его счету одна результативная передача. Отметим, что стал чемпионом страны в сезоне-2021/22.

Подробную статистику Каплана можно изучить здесь.

Фото: ajax.nl