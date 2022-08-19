«Аякс» купил Каплана. «Трабзонспор» получит 9,5 млн евро за 19-летнего турецкого защитника

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19-летний турецкий футболист перешел в «Аякс».

Нидерландский клуб сообщил о трансфере защитника Ахметджана Каплана. С игроком подписан контракт до 2027 года.

«Трабзонспор», за который Каплан выступал самого начала юношеской карьеры, получит 9,5 миллиона евро плюс 15% от суммы последующей продажи.

В прошлом сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате Турции, на его счету одна результативная передача. Отметим, что «Трабзонспор» стал чемпионом страны в сезоне-2021/22.

Подробную статистику Каплана можно изучить здесь.

Фото: ajax.nl

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