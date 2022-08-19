Роджерс вывел Фофана из состава «Лестера» перед игрой с «Саутгемптоном». Игрок может перейти в «Челси»

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Футболист «Лестера» Уэсли Фофана не сыграет против «Саутгемптона».

Главный тренер команды Брендан Роджерс принял решение оставить 21-летнего защитника вне состава на предстоящий матч.

Специалист посчитал, что игрок находится не в лучшем эмоциональном состоянии после двух предложений о трансфере от «Челси» на сумму более 60 миллионов фунтов, которые «Лестер» отклонил.

Ранее сообщалось, что Фофана уведомил руководство клуба о желании перейти в «Челси».

Лестер хочет получить за француза не менее 80 миллионов фунтов.

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