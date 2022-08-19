Каземиро станет игроком «МЮ» сегодня. Трансфер с «Реалом» согласован

Полузащитник Каземиро продолжит карьеру в .

El Chiringuito сообщает, что все детали трансфера хавбека в английский клуб из согласованы.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за 30-летнего игрока 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Каземиро уже сегодня заключит с «Юнайтед» контракт по схеме «4+1». Он будет зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю.

К системе «Реала» хавбек присоединился в 2013 году. Отыграв сезон-2014/15 в аренде в «Порту», он вернулся в «Мадрид» и стал твердым игроком стартового состава.

Каземиро по три раза выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, один раз – Кубок Испании, пять раз – Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

В общей сложности он провел за «Реал» 222 матча и забил 24 гола. Его подробная статистика – здесь.