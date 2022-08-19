«Уход Каземиро – факт. «Реал» не будет делать покупку ради покупки новичка на замену». Журналист Marca о трансфере

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«Реал» может обойтись без приобретения нового игрока на замену Каземиро.

Бразильский полузащитник близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 60+10 млн евро.

«Уход Каземиро – факт. Все указывает на то, что обратной дороги нет, он станет игроком «Манчестер Юнайтед».

«Реал» не думает о покупке ради покупки [новичка на замену], по моим данным. Я считаю, у клуба нет необходимости подписывать кого-то в центр полузащиты, на этой позиции есть шесть игроков.

На мой взгляд, «Реал» должен подписать нападающего, однако замена Бензема так и не была найдена», – отметил журналист Marca Хосе Феликс Диас.

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