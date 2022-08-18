«Рома» отдаст Клюйверта «Фулхэму» в аренду с правом выкупа за 12 млн евро с учетом бонусов

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Полузащитник Джастин Клюйверт близок к переходу из «Ромы» в «Фулхэм».

Как утверждает журналист Руди Галетти, нидерландский футболист будет арендован с правом выкупа за 12 млн евро. В эту сумму включены также бонусы.

В ближайшие часы «Рома», как ожидается, даст окончательное согласие на заключение сделки. Соглашение с самим футболистом у «Фулхэма» уже есть.

В последний раз Клюйверт играл за римлян в 2020 году. После этого он выступал за «Лейпциг» и «Ниццу». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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