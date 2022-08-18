«Рома» отдаст Клюйверта «Фулхэму» в аренду с правом выкупа за 12 млн евро с учетом бонусов

Полузащитник Джастин Клюйверт близок к переходу из «Ромы» в .

Как утверждает журналист Руди Галетти, нидерландский футболист будет арендован с правом выкупа за 12 млн евро. В эту сумму включены также бонусы.

В ближайшие часы , как ожидается, даст окончательное согласие на заключение сделки. Соглашение с самим футболистом у «Фулхэма» уже есть.

В последний раз Клюйверт играл за римлян в 2020 году. После этого он выступал за «Лейпциг» и «Ниццу». С его статистикой можно ознакомиться здесь.