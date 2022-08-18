Вирджил ван Дейк: «У «МЮ» хорошая команда. Начало сезона тяжелое, игроки не очень уверены в себе, но матч с «Ливерпулем» – лучшая возможность все изменить»

Защитник Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче с .

Игра 3-го тура пройдет на «Олд Траффорд» 22 августа.

«Матч будет сложным, но я надеюсь на возвращение некоторых наших футболистов и на то, что мы сможем проявить себя. Надо сохранять хороший настрой и думать о победе. Это важный матч, но дело тут не в том, чтобы сделать какое-то заявление, а в том, чтобы победить и выполнить ради этого все необходимое.

За последние годы мы убедились в том, что побеждать на этом стадионе нелегко. Но, разумеется, в прошлом сезоне мы добились хорошего результата (24 октября мерсисайдцы победили в гостях 5:0 – прим. Sports.ru).

Начало этого сезона для них выдалось тяжелым, да и у нас оно не лучшее, так что будет интересно.

У «МЮ» хорошая команда, на мой взгляд, сильные футболисты есть во всех линиях. Возможно, они сейчас не то чтобы очень уверены в себе, однако для них это лучшая возможность все изменить. Однако мы хотим показать, что готовы ко всему.

Это важный матч, он выделяется. Мы с нетерпением его ждем. Конечно, мы разочарованы [последними результатами], но подготовимся и покажем хорошую игру», – заявил ван Дейк.