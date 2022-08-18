Агент про Облякова: «Мечта попробовать себя в Европе остается. Другие варианты в России не рассматривали»

Агент хавбека высказался о новом договоре футболиста с ЦСКА.

«Мы очень рады подписанию нового долгосрочного контракта – до 2027 года. Ни для кого не секрет, что Ваня всегда мечтал попробовать себя в Европе. Эта мечта остается.

Но сейчас мысли Вани только о , никакие другие варианты в России он не рассматривал – только ЦСКА. Обляков нацелен вместе с командой писать новую страницу в истории клуба. Для этого есть отличная команда, прекрасный тренер, руководство, которое делает все для достижения успеха.

Хочется поблагодарить всех участников процесса, руководство клуба, тренеров, болельщиков за поддержку. Впереди большой путь, и для меня большая гордость, что Обляков начинает его с новым номером.

Не хочется все время вспоминать матчи с «Реалом». Нужно смотреть только вперед, в светлое будущее армейского клуба», – сказал Эдуард Горновых.