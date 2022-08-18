Ла Лига запретила «Реалу» играть в фиолетовой форме с «Сельтой». Третий комплект придется представить раньше времени

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«Реалу» запретили играть в фиолетовой форме против «Сельты».

Мадридский клуб хотел сыграть в выездном комплекте, но получил отказ от Ла Лиги, поскольку тот напоминал светло-голубую форму «Сельты».

Теперь «Реалу» придется представить третий черный комплект раньше запланированного времени.

Футболка из третьего комплекта формы черного цвета с лимонно-желтыми деталями и горизонтальными полосками. 

Паттерн на футболке вдохновлен внешним видом обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу». 

Фиолетовый «Реал» – традиция. Необычный цвет используют больше 100 лет, и это всегда красиво

 

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