Ла Лига запретила «Реалу» играть в фиолетовой форме с «Сельтой». Третий комплект придется представить раньше времени

«Реалу» запретили играть в фиолетовой форме против «Сельты».

Мадридский клуб хотел сыграть в выездном комплекте, но получил отказ от , поскольку тот напоминал светло-голубую форму «Сельты».

Теперь «Реалу» придется представить третий черный комплект раньше запланированного времени.

Футболка из третьего комплекта формы черного цвета с лимонно-желтыми деталями и горизонтальными полосками.

Паттерн на футболке вдохновлен внешним видом обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Фиолетовый «Реал» – традиция. Необычный цвет используют больше 100 лет, и это всегда красиво