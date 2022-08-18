«Спартак» уточнил у «Крыльев» стоимость Горшкова и Ежова: «Это не значит, что мы переходим к переговорам»

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В «Спартаке» подтвердили интерес к двум футболистам «Крыльев Советов».

Генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков сообщил, что москвичи обратились к самарцам по поводу 23-летнего защитника Юрия Горшкова и 24-летнего полузащитника Романа Ежова.

Об интересе к игрокам

«Мы рассматриваем многих русских футболистов РПЛ и Первой лиги. И в данном случае просто обозначили интерес.

Попросили уточнить выкупную стоимость. Но это не значит, что мы переходим к переговорам. Ничего плохого в этом нет».

О сумме выкупа игроков – около 3 млн евро

«Я пока не получил ответ «Крыльев». Соответственно разговаривать пока не о чем», – сказал Мележиков.

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