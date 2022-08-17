«Наполи» близок к аренде Распадори из «Сассуоло» за 5 млн евро с выкупом за 20+5 млн евро

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Полузащитник «Сассуоло» Джакомо Распадори близок к переходу в «Наполи».

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны почти завершили согласование сделки, неаполитанцам фактически осталось лишь подготовить официальное предложение. «Наполи» арендует 22-летнего футболиста на год за 5 млн евро, а затем выкупит за 20 млн.

Также сделка предусматривает бонусы. «Сассуоло» пошел на уступки и согласился снизить требования до 5 млн евро. Если «Наполи» выйдет в Лигу чемпионов трижды в ближайшие пять лет, то выплатит 3 млн евро (если меньшее число раз – то по миллиону за каждый). Еще 2 млн – в зависимости от индивидуальных показателей Джакомо.

В прошлом сезоне Распадори провел 36 матчей в Серии А и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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