«Атлетико» отпустит Кунью в «МЮ» только при выплате отступных – 60-70 млн евро. Форвард не хочет уходить из клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Матеус Кунья Футбол

Стало известно, при каких условиях Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, «Атлетико» не намерен продавать нападающего, поэтому манкунианцам придется выплатить мадридскому клубу сумму отступных, прописанную в контракте игрока. Таким образом, потенциальный трансфер может обойтись английскому клубу в 60-70 миллионов евро. 

Cadena SER добавляет, что сам игрок не намерен менять клуб. Ему нравится в Мадриде, и он намерен добиться успеха в «Атлетико». Руководство клуба верит в бразильца. 

«Атлетико» купил форварда у «Герты» в 2021 году за 26 миллионов евро. В 30 матчах за мадридский клуб в рамках Ла Лиги он забил 6 голов и сделал 4 ассиста. 

Подробную статистику Куньи можно найти здесь

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