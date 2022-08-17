«Атлетико» отпустит Кунью в «МЮ» только при выплате отступных – 60-70 млн евро. Форвард не хочет уходить из клуба

Стало известно, при каких условиях может перейти в .

По информации Marca, не намерен продавать нападающего, поэтому манкунианцам придется выплатить мадридскому клубу сумму отступных, прописанную в контракте игрока. Таким образом, потенциальный трансфер может обойтись английскому клубу в 60-70 миллионов евро.

Cadena SER добавляет, что сам игрок не намерен менять клуб. Ему нравится в Мадриде, и он намерен добиться успеха в «Атлетико». Руководство клуба верит в бразильца.

«Атлетико» купил форварда у «Герты» в 2021 году за 26 миллионов евро. В 30 матчах за мадридский клуб в рамках он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Подробную статистику Куньи можно найти здесь.