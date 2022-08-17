«Атлетико» поднял цену на Морату до 60-70 млн евро после хорошего начала сезона. Форварда хотят «Ювентус» и «МЮ»

Успешное начало сезона привело к росту цены на форварда .

29-летний испанец удачно провел предсезонную подготовку и в матче 1-го тура против «Хетафе» (3:0) оформил дубль.

По сведениям As, теперь мадридский клуб может согласиться продать игрока лишь за 60-70 млн евро, а не 35 млн, как прежде. Среди претендентов на Морату выделяются и .

Сам испанец сейчас думает лишь об игре за «Атлетико» и не собирается никуда уходить. С его статистикой можно ознакомиться здесь.