«Атлетико» поднял цену на Морату до 60-70 млн евро после хорошего начала сезона. Форварда хотят «Ювентус» и «МЮ»

Успешное начало сезона привело к росту цены на форварда «Атлетико» Альваро Морату.
29-летний испанец удачно провел предсезонную подготовку и в матче 1-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (3:0) оформил дубль.
По сведениям As, теперь мадридский клуб может согласиться продать игрока лишь за 60-70 млн евро, а не 35 млн, как прежде. Среди претендентов на Морату выделяются «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Сам испанец сейчас думает лишь об игре за «Атлетико» и не собирается никуда уходить. С его статистикой можно ознакомиться здесь.