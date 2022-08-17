Юрий Семин: «Дзюба сможет проявить себя в Турции. Их чемпионат не сильнее российского»

Теги Артем Дзюба Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига Турция Адана Демирспор Футбол

Юрий Семин уверен в способности Артема Дзюбы проявить себя в чемпионате Турции.

Ранее появилась информация, что бывший форвард «Зенита» может перейти в «Адана Демирспор».

«Турция – актуальное направления для многих россиян. Футболистов это тоже касается, видимо. Если перейдет, то будем следить. Не так много наших игроков выступают за рубежом, поэтому в любом случае интересно.

Поскорее бы он уже хоть куда-то перешел и начал играть. Турецкий чемпионат не сильнее нашего. Дзюба сможет там проявить себя», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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