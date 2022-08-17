Газинский перешел в «Урал». Контракт с экс-хавбеком «Краснодара» – на 2 года

Экс-хавбек «Краснодара» Юрий Газинский переходит в «Урал».
«Газинский прилетел в Екатеринбург, переговоры в финальной стадии. В ближайшее время контракт должен быть подписан», – сообщил источник «Чемпионата».
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил переход футболиста.
«Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», – приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».
Вскоре «Урал» официально объявил о трансфере.
33-летний футболист находился в статусе свободного агента. Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года.
Фото: телеграм-канал «Урала»
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