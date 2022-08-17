Газинский перешел в «Урал». Контракт с экс-хавбеком «Краснодара» – на 2 года

Экс-хавбек переходит в «Урал».

«Газинский прилетел в Екатеринбург, переговоры в финальной стадии. В ближайшее время контракт должен быть подписан», – сообщил источник «Чемпионата».

Президент «Урала» подтвердил переход футболиста.

«Подписали контракт с Юрием Газинским на 2 года. Все, он наш игрок. Можете нас поздравить! И его поздравьте», – приводит слова Иванова .

Вскоре «Урал» официально объявил о трансфере.

33-летний футболист находился в статусе свободного агента. Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года.

Фото: телеграм-канал «Урала»

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