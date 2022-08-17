«Атлетико» отказался продать Морату за 40-45 млн евро клубу АПЛ

«Атлетико» передумал продавать Альваро Морату в это межсезонье.
29-летний форвард вернулся в команду из аренды в «Ювентусе». Изначально на него не рассчитывали, ожидалось, что игрок уйдет до закрытия трансферного окна.
Однако теперь планы главного тренера мадридцев Диего Симеоне изменились. В стартовом матче Ла Лиги против «Хетафе» (3:0) Мората сделал дубль.
По данным Cadena SER, незадолго до этого «Атлетико» отклонил предложение о трансфере нападающего в размере 40-45 млн евро.
Название сделавшего предложение клуба не уточняется, однако известно, что он представляет английскую Премьер-лигу.
Контракт Мораты с «Атлетико» рассчитан до лета 2023 года. Его статистика – здесь.