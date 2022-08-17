«Атлетико» отказался продать Морату за 40-45 млн евро клубу АПЛ

«Атлетико» передумал продавать в это межсезонье.

29-летний форвард вернулся в команду из аренды в . Изначально на него не рассчитывали, ожидалось, что игрок уйдет до закрытия трансферного окна.

Однако теперь планы главного тренера мадридцев изменились. В стартовом матче Ла Лиги против (3:0) Мората сделал дубль.

По данным Cadena SER, незадолго до этого «Атлетико» отклонил предложение о трансфере нападающего в размере 40-45 млн евро.

Название сделавшего предложение клуба не уточняется, однако известно, что он представляет английскую Премьер-лигу.

Контракт Мораты с рассчитан до лета 2023 года. Его статистика – здесь.