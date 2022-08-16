Сорванный матч Бразилия – Аргентина не будет переигран

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Сорванный матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина не будет переигран.

Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил договоренность ФИФА, бразильской и аргентинской федераций футбола не проводить игру.

Ранее сообщалось, что против проведения матча была бразильская сторона из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота аргентинцами.

Напомним, 5 сентября прошлого года матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022 был остановлен на 4-й минуте, так как, по мнению бразильских властей, 4 игрока сборной Аргентины (Буэндиа, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

Обе команды пробились в финальную часть мирового первенства, с турнирной точки зрения этот матч не играет никакой роли.

«Мы в стране три дня. Почему вы ждали начала игры?» Месси и остальные бесятся из-за срыва матча Бразилия – Аргентина

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