Бразилия не хочет переигрывать сорванный матч с Аргентиной

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Сборная Бразилии не хочет переигрывать прерванный матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной.

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что тренерский штаб национальной команды во главе с Тите против проведения игры из-за риска травм, дисквалификаций и возможного бойкота со стороны аргентинцев.

«Мы обратимся в ФИФА, чтобы этот матч не проводили. Я приложу все усилия, чтобы удовлетворить просьбу нашего тренерского штаба.

Наш приоритет – победа на чемпионате мира в Катаре. Если тренерский штаб рекомендует не проводить этот матч, мы будем работать над тем, чтобы он не состоялся», – сказал Родригес.

Напомним, 5 сентября прошлого года матч между сборными Бразилии и Аргентины в квалификации ЧМ-2022 был остановлен на 4-й минуте, так как, по мнению бразильских властей, 4 игрока сборной Аргентины (Буэндиа, Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро) попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

Обе команды пробились в финальную часть мирового первенства, с турнирной точки зрения этот матч не играет никакой роли. В мае этого года апелляционный комитет ФИФА постановил, что матч все равно должен быть переигран.

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