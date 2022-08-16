Сергей Семак: «Конкуренция в РПЛ всегда есть. «Динамо» и ЦСКА наступали на пятки в прошлом сезоне, говорили, что «Зениту» не выиграть. Ничего нового»

Тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в Мир .

– С «Химками» вы в первом туре сыграли довольно сложно. Как избежать недонастроя на матч с ?

– Любая потеря очков нашей командой воспринимается очень остро. Но мы теряли и будем терять очки так же, как и любая другая команда, наверное. Наша задача – потерять их как можно меньше. Все команды – и «Ливерпуль», и любые другие – тоже теряют очки.

Поэтому немножко странным кажется это «вот, потеряли». Потеряли, ну и что? Будут и хорошие матчи, будут и плохие. Главное, чтобы хороших было больше, а плохих – меньше. Вот и все.

А по поводу «Торпедо» – команда вышла в Премьер‑лигу в этом году. Нам нужно настраиваться на каждую команду одинаково. Мы, к сожалению большому, теряем именно в таких матчах больше очков, чем в играх против лидирующих клубов. Это очень важный матч для нас, в котором мы должны сыграть как можно лучше, для того чтобы победить.

– Все ли готовы сыграть, кроме Клаудиньо и Кузяева?

– Да, Клаудиньо и Кузяев не смогут принять участия, остальные все смогут. Пока, на сегодняшний день, готовы, да.

– Если в этом году будет восстание с целью свергнуть «Зенит» с первого места в чемпионате России, будет ли оно жестоко подавлено?

– Наверное, очень сложно привязать друг к другу эти события и эту терминологию. Что касается конкуренции в РПЛ, она всегда есть. Вспомните 20‑й тур прошлого чемпионата – и наступали на пятки, и все говорили, что в этот раз не выиграть. Из года в год повторяется все то же самое. Нет ничего нового.

Мы должны отталкиваться от своего футбола, стараться играть на том уровне, на котором можем. А дальше соперники уже будут сами решать в зависимости от результатов, будет конкуренция, и на первом месте будет та команда, которая этого заслуживает, – отметил Семак.