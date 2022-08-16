Получите кешбэк 10% за билеты на матчи Мир РПЛ с 15 августа по 13 ноября

Платежная система «Мир» и российская Премьер-лига в рамках партнерства запускают первую совместную акцию.

С 15 августа по 13 ноября 2022 года за оплату билетов на матчи любимых команд картой «Мир» можно будет получать кешбэк 10%.

«Развивая наше сотрудничество с РПЛ, мы хотим порадовать болельщиков и предложить им возможность покупать билеты с выгодным кешбэком. К акции уже присоединились «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Краснодар», «Торпедо», «Сочи», «Факел», «Пари Нижний Новгород». Оплачивать билеты с кешбэком 10% можно как на сайтах этих клубов, так и на сайте kassir.ru. Список клубов будет расширяться, и мы обязательно будем рассказывать болельщикам о новых участниках нашей акции», – рассказала директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

Чтобы получить кешбэк, нужно до оплаты зарегистрировать свою карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

Покупать с выгодой по карте «Мир» можно не только билеты на игры, но и абонементы, экскурсии, парковку на сайте футбольных клубов или в приложении и на сайте kassir.ru.

Максимальная сумма кешбэка, которая может быть зачислена на одну карту «Мир» – 1000 рублей за календарный месяц акции.

Посмотреть правила акции и узнать подробности можно на сайте https://privetmir.ru/sports/