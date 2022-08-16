Аллегри о травме Ди Марии: «Возможно, следовало сделать замену, но он наслаждался игрой. Неделю назад у него была проблема с приводящей мышцей»

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Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий о травме Анхеля Ди Марии.

Массимилиано Аллегри прокомментировали итоги матча Серии А против «Сассуоло» (3:0).

Аргентинский футболист забил гол и сделал результативную передачу в дебютной игре за туринский клуб. По ходу матча Ди Мария прихрамывал и был заменен на 66-й минуте.

«Я не беспокоюсь. Посмотрим, что завтра покажут тесты.

К сожалению, такие вещи случаются в футболе. Неделю назад у него тоже была проблема с приводящей мышцей.

Возможно, мне следовало заменить его, когда мы вели 3:0, но он наслаждался игрой. У Закарии просто была судорога, не более того.

Важно то, что мы выиграли игру, которую действительно хотели выиграть. И это было отнюдь не так просто», – сказал Аллегри.

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