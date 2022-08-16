Нуньес – первый после Коула игрок «Ливерпуля», получивший красную в первом матче в АПЛ на «Энфилде». Джо тоже был удален 15 августа

Нападающий получил красную карточку в первом матче на «Энфилде».

На 57-й минуте матча с (1:1) защитник гостей Йоаким Андерсен активно выражал недовольство в адрес уругвайца, толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента.

Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.

До Нуньеса последним игроком «Ливерпуля», который получил красную карточку в первом матче на домашнем стадионе, был Джо Коул. Он дебютировал на ровно 12 лет назад – 15 августа 2010 года – и был удален в матче против «Арсенала» (1:1).