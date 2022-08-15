Представитель Шапи Агузаров: «Есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Вариант с Израилем интересен»

может перейти в клуб из Израиля.

Об этом сообщил представитель 22-летнего футболиста .

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем.

Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.

С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идет разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен.

В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», – сказал Агузаров.

В этом сезоне Мир РПЛ Сулейманов провел четыре матча за «быков». В прошлом сезоне хавбек играл за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды.