Тренер «Сочи» Бородин о словах Заремы: «Это их колизей в этом матче – она ждала момента. Нам надо было проиграть в какой-то момент»

Тренер вратарей «Сочи» ответил .

После победы «Спартака» над южанами (3:0) в матче 5-го тура супруга владельца московского клуба Леонида Федуна заявила: «Это наш колизей! Промес – лучший номер 10».

«Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали , и она ждала этого момента.

В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу», – сказал .

Фразу «Это наш колизей» Бородин произнес во время матча 18-го тура прошлого сезона РПЛ против (1:0).

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