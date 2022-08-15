Тренер «Сочи» Бородин о словах Заремы: «Это их колизей в этом матче – она ждала момента. Нам надо было проиграть в какой-то момент»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Бородин Спорт-Экспресс Сочи Зарема Салихова Футбол

Тренер вратарей «Сочи» ответил Зареме Салиховой.

После победы «Спартака» над южанами (3:0) в матче 5-го тура Мир РПЛ супруга владельца московского клуба Леонида Федуна заявила: «Это наш колизей! Промес – лучший номер 10».

«Да, в этом матче это их колизей. Думаю, они просто давно не обыгрывали «Сочи», и она ждала этого момента.

В какой-то момент нам надо было проиграть. Я их поздравляю. Все по делу», – сказал Дмитрий Бородин.

Фразу «Это наш колизей» Бородин произнес во время матча 18-го тура прошлого сезона РПЛ против «Спартака» (1:0).

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