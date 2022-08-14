Тренер «Сочи» Точилин о 0:3: «Спартак» в таком состоянии, что не прощает ошибки. За это нас наказали»

Тренер высказался о разгроме от (0:3).

– Первый тайм был с переменным успехом. Создали несколько хороших моментов, но не сумели их реализовать.

Во втором тайме, к сожалению, допустили ошибки. «Спартак» находится в таком состоянии, что он не прощает такого. За это нас и наказали.

– Показалось, что Мелкадзе был не в своей тарелке. С чем это связано? Игра против бывшей команды?

– Это ваше субъективное мнение. Нам же нужно эти моменты пересмотреть, я не готов их оценивать по горячим следам.

– С самого начала первого тайма ваш вратарь Адамов долго вводил мяч в игру. Почему он так рано начал тянуть время?

– Это ваше мнение. По мне, он ждал, пока команда правильно расставится и искал направление развития атаки. Дело не в том, что он тянул время.

– Во втором тайме вы подсели физически. Может быть, не стоило всю игру действовать так агрессивно?

– Вопрос не в возрасте, а в степени готовности играть в такой интенсивной футбол. Это наша философия. Мы хотим играть в агрессивный и интенсивный футбол. Возможно, можно было внести коррективы. Но мы хотим играть в футбол, который нравился бы болельщикам. При условии, что он дает результат.

Мы не считаем, что нужно было сбавить давление на «Спартак». Как только мы сократили это давление, соперник получил преимущество. Нам нужно было действовать все 90 минут, как в первом тайме, – сказал Точилин.