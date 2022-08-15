Клопп о финансах «Барсы»: «Не понимаю происходящего. Если мне скажут, что у меня нет денег, я вообще не буду тратить»

не понимает финансовую политику «Барселоны».

Тренеру задали вопрос, понимает ли он, что сейчас происходит в каталонском клубе.

«Нет. Не понимаю по разным причинам. Первая причина – я не эксперт в финансах. Вторая – если мне скажут, что у меня нет денег, то я больше вообще не буду тратить. У меня уже дважды крали кредитку, к счастью, это было несколько лет назад.

Я смотрю на ситуацию в «Барсе» как футбольный фанат, и я не понимаю происходящего. В последние несколько десятилетий, что я смотрю футбол, это был выдающийся клуб, и я надеюсь, что они справятся.

Единственный известный мне клуб, который когда-то продал права на название стадиона, а также различные принадлежащие ей права, – это . Аки Ватцке пришел в последнюю секунду и всех спас. Не знаю, есть ли у «Барселоны» Аки Ватцке», – сказал Клопп.

В 2005 году «Дортмунд» был на грани банкротства. Ватцке, назначенный гендиректором клуба, реструктуризировал и оптимизировал финансы «Боруссии», сократил зарплаты игрокам и продал права на название стадиона команды, который сейчас называется . Через несколько лет клуб практически избавился от долгов.

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