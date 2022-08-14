Левандовского приятно удивили нагрузки в «Барсе». Он сказал близким, что устает сильнее, чем ожидал

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Роберта Левандовского приятно удивил уровень физических нагрузок в «Барселоне».

Diario Sport пишет, что нападающего очень удивили тяжелые тренировки, с которыми он столкнулся в каталонском клубе. В этом он признался людям, которые входят в его ближайшее окружение, а также некоторых польским журналистам.

«Я устаю сильнее, чем ожидал», – сказал им Левандовски.

Многие игроки, уходившие из «Барселоны», признавались, что в команде мало внимания уделяют физической подготовке. Нынешний тренерский штаб решил поработать над этим аспектом занятий.

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