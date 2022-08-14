Ловрен о 2:1 с ЦСКА: «Надеюсь, «Зенит» будет лучше играть во вторых таймах»

поделился впечатлениями после победы «Зенита» над ЦСКА (2:1).

– Две хорошие команды. ЦСКА заслуживал быть на первом месте до этой игры. Действительно хорошая команда, они качественно сыграли в обороне, но сегодня мы показали характер и полностью заслужили эту победу.

– Выглядело так, что в первом тайме «Зенит» доминировал, но во втором тайме что-то поменялось…

– Да, я думаю, что сделали многое в первом тайме, потратили много энергии, играли действительно хорошо. Это не выглядело так, что у нас был один шанс в первом тайме. Но во второй половине начали играть глубже, допустили несколько ошибок. Должны извлечь уроки из этого, и надеюсь, что мы улучшим этот компонент к следующим матчам и будем лучше играть во вторых таймах.

– Как оцените игру ЦСКА в концовке матча?

– Всегда тяжело играть с такими соперниками. ЦСКА – хорошая команда, но в конце матча мы сыграли хорошо, каждый из нас хорошо оборонялся. К сожалению, пропустили с пенальти, но это часть футбола, – сказал защитник.

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