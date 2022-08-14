Форвард «Монако» Эмболо об 1:1 с «Ренном»: «Горжусь, как мы вернулись в игру. Играли без комплексов 75 минут вдесятером»

высказался о ничьей «Монако» с «Ренном» (1:1) в матче Лиги 1.

– Чувств очень много. Досада, радость, гордость за команду, но в первую очередь гордость за то, как мы повели себя после раннего удаления [на 15-й минуте]. Я считаю, что Юссуф [Фофана] был слишком сурово наказан. Если за этот фол показывать красную, то и в моменте с участием Манданда (вратарь – прим. Sports.ru), когда был назначен пенальти, тоже следовало не ограничиваться желтой карточкой. Но такое случается.

Я предпочитаю фокусироваться на том, как команда отреагировала на происходящее. Я очень горжусь тем, как мы вернулись в игру. Это становится привычкой, первая встреча с ПСВ тоже была непростой для нас. И сравнять счет в матче с «Ренном», играя без комплексов все 75 минут вдесятером — это не случайность.

Нашей целью сегодня было победить, но определенные игровые моменты сложились не в нашу пользу. Тем не менее нам удалось набрать одно очко, и это достижение не следует преуменьшать.

– Чувствуете, что команда набирает обороты на старте сезона?

– Однозначно. Несмотря на то, что мы, конечно, расстроены тем, что не удалось пройти ПСВ. Теперь нам предстоит сосредоточиться на Лиге Европы, это тоже увлекательный турнир.

Сегодня нам хотелось показать себя с другой стороны, и мы смогли это сделать. Если не учитывать первые 15 минут, то можно сказать, что нам удалось очень убедительно сыграть в матче с очень непростым соперником. Нужно продолжать в том же духе, работать дальше, потому что нас ждет длинный сезон, – сказал форвард .