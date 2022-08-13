Тикнизян о старте «Локо»: «Всей команде очень стыдно за потерянные очки, руководство и фанаты заслуживают большего. Нам остается только закрыть рот и работать»

Полузащитник «Локомотива» высказался о неудачном старте сезона.

В 5-м туре Мир железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Команда Йозефа Циннбауэра набрала 3 очка в 5 матчах.

– Как ты считаешь, сегодня вы заработали одно очко или потеряли два?

– Трудно ответить, но я думаю, что потеряли два. Вообще, если посмотреть наши последние результаты, видно, что мы потеряли очень много очков. Мне и всей команде за это очень стыдно, мы понимаем, что наши болельщики и наше руководство, делающее для нас все, заслуживают намного большего. Если вы спросите, что происходит – я не найду ответа на этот вопрос.

– 5 матчей без побед подряд. Это абсолютный антирекорд . Вы обсуждаете это в команде?

– Мы пытаемся абстрагироваться от этого и выходить на каждый матч, стараясь добыть первую победу. К сожалению, этого пока не получается сделать.

– Перед началом сезона многие игроки, а также руководство говорили о борьбе за медали в новом сезоне. Сейчас «Локомотив» находится чуть ли не в зоне вылета. Почему команда, которая была сейчас, отличается от команды, которая была в конце сезона?

– Трудно ответить, честно говоря. По нашей предсезонке было видно, что у нас много амбиций, что у нас многое получается, мы много работали, но опять же, нынешние результаты никого не устраивают. Нам остается только закрыть рот и работать.

– Какое настроение в раздевалке царит после таких игр?

– Понятно, что настроение не лучшее, но, тем не менее, ребята не тыкают пальцем друг в друга, не ищут крайних. Мы понимаем, что в этой ситуации виноват каждый, и я думаю, что если нам удастся это пройти, то мы сможем многого добиться в этом сезоне, – сказал Тикнизян.