Осинькин об 1:1 с «Локо»: «Счет закономерен, но «Крылья» были ближе к победе. Могли сыграть лучше»

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Игорь Осинькин считает, что «Крылья Советов» были близки к победе в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться.

В плане движения у обеих команд можно было ожидать большего. Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих. Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.

Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал тренер самарцев.

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