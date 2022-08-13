Осинькин об 1:1 с «Локо»: «Счет закономерен, но «Крылья» были ближе к победе. Могли сыграть лучше»

считает, что были близки к победе в матче с (1:1).

«Погода наложила отпечаток на скорость и рисунок игры. Не очень просто было двигаться.

В плане движения у обеих команд можно было ожидать большего. Мы создали много моментов: может, даже много для такой вязкой игры. Могли сыграть лучше.

«Локомотив» доминировал, мы же играли на контратаках. На концовку игры повлияла наша скамейка и малое количество нападающих. Замены хотелось сделать раньше, но нас спутала травма Горшкова – мы не знали, как поведут себя наши игроки.

Счет закономерен, но мы были ближе к победе», – сказал тренер самарцев.