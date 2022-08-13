Худяков отбил пенальти Глушенкова, Ломаев – 11-метровый удар Камано. Для вратаря «Локо» это 2-й отраженный пенальти в карьере

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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков отбил пенальти в игре с «Крыльями Советов».

В матче 5-го тура Мир РПЛ защитник железнодорожников Наир Тикнизян сыграл рукой в своей штрафной, за что судья Евгений Кукуляк назначил 11-метровый удар.

18-летний Худяков отбил удар Максима Глушенкова на 8-й минуте. Это второй отраженный пенальти в карьере голкипера – первый был в матче Кубка России с «Енисеем» в марте (0:4), однако в той игре Худяков пропустил с добивания.

Вскоре был назначен второй пенальти в матче «Локо» и «Крыльев» – Александр Солдатенков сбил Вильзона Изидора в штрафной самарцев. Удар Франсуа Камано отбил Иван Ломаев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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