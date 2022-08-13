Тен Хаг о том, вернет ли «МЮ» былую славу: «Уверен, что сделаю это. Фанаты хотят видеть команду-победителя. Но процесс требует времени»

Тренер Эрик тен Хаг уверен, что сможет вернуть былое величие.

Так специалист ответил на вопрос о том, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуть дни былой славы на «Олд Траффорд».

«Я уверен, что сделаю это – я делал это везде. Я не могу просить болельщиков набраться терпения – хотя надеюсь, что они будут терпеливы, – потому что они хотят видеть команду-победителя, и именно поэтому я здесь.

Но мне еще предстоит сделать это. Процесс требует времени, что есть, то есть», – заявил тен Хаг.

Забейте на результаты «МЮ» – даже если не попадут в ЛЧ. Детали тренировок и подхода Тен Хага пока важнее побед