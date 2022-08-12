Тен Хаг о Роналду: «Оставлю при себе решение о том, выйдет ли он в старте. У него была хорошая неделя тренировок»

Эрик тен Хаг высказался о перед игрой с .

«У него была хорошая тренировочная неделя. Кажется, он сыграл чуть больше получаса, так что у него уже почти два сыгранных тайма (Роналду также играл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче с «Райо Вальекано» – Sports.ru).

Что касается стартового состава, то посмотрим завтра. Решение о том, сыграет ли он с первых минут, я оставлю при себе.

Марсьяль не сыграет завтра, как и », – сказал тренер .

Команда тен Хага сыграет с «Брентфордом» завтра. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Забейте на результаты «МЮ» – даже если не попадут в ЛЧ. Детали тренировок и подхода Тен Хага пока важнее побед