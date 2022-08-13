Хавбек «Ахмата» Садулаев: «Кадыров всегда подсказывает и поддерживает игроков. Его забота нас сильно мотивирует»

Хавбек «Ахмата» рассказал о поддержке команды .

– Вы были признаны лучшим игроком встречи [с «Зенитом»]. Как команда поздравила, что сказал Талалаев или, может, президент клуба?

– Президент клуба [ ] и весь штаб поздравили меня. Поддержали, дали слова напутствия, чтобы я не сбавлял обороты, продолжал так же играть.

– Как глава республики поддерживает команду и вас конкретно? – С Рамзаном Ахматовичем знакомы лично. Он всегда подсказывает и поддерживает. Не только меня, всех футболистов. Иногда он приходит на тренировки. Его поддержка и забота нас сильно мотивируют.

– Перед стартом сезона вы взяли 11-й номер. Почему выбрали именно его?

– Когда я еще был в академии футбола «Рамзан», у меня был 11-й номер. Во всех юношеских соревнованиях я играл под этим номером. Когда представилась возможность, с удовольствием взял его, – сказал Садулаев.