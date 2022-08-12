Клопп о 2:2 с «Фулхэмом»: «Нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать. Вы выискиваете что-то в статистике, а потом говорите мне об этом так, словно это правда»

высказался о неудачном начале игры с «Фулхэмом» в исполнении «Ливерпуля» (2:2).

«Мы обсудили это после матча. Мы слабо начали, и мне это не понравилось. Я видел у игроков желание отыграться, но лучше начинать матч интенсивно и сконцентрированно. Нам приходилось возвращаться в игру, и инициатива была у .

После 55 матчей [сыгранных в прошлом сезоне] вы говорите мне, что мы слабо начинаем? Нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать. Иногда приходится как-то с этим справляться. Нужно просыпаться до начала игры.

Мне не нравится, что вы выискиваете что-то в статистике, а потом говорите мне об этом так, словно это правда. Это неправда», – сказал тренер «Ливерпуля».

Сложный старт «Ливерпуля»: 2:2 с новичком АПЛ. Зато у Нуньеса 1+1