Клопп о 2:2 с «Фулхэмом»: «Ливерпуль» наиграл на поражение. Мы привыкли доминировать, но не смогли. Доволен, что нас так наказали»

разочарован игрой «Ливерпуля» в матче 1-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:2).

«Мы начали ровно так, как не хотели. Нужно было ломать их структуру, но мы отдавали все им в руки. Не удалось найти свою игру, «Фулхэм» нас переигрывал.

Мы привыкли доминировать, но не смогли добиться этого, так как были недостаточно быстры и точны. Лучший итог этого матча – результат. Я доволен тем, что мы заработали очко. Я доволен тем, что нас так наказали. Мы могли потерять три очка, но потеряли два.

Мы наиграли на поражение, но результат получился иным. Нужно извлечь урок из случившегося, но я не хочу преуменьшать заслуги . Они действительно хорошо сыграли. А мы действовали очень плохо, поэтому получили одно очко.

Я должен выяснить, почему мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» [в Суперкубке Англии], а через семь дней мы проводим матч, который полностью противоположен предыдущему. Я должен выяснить, в чем причины», – сказал тренер «Ливерпуля».

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