«Что россиянам с бразильцами делить? Практически одна нация и менталитет». Зырянов о «Зените»

с юмором ответил на вопрос о бразильских легионерах «Зенита».

– Мнения некоторых экспертов о том, что не будь в «Зените» бразильцев, он бы за чемпионство не боролся, периодически читаете?

– Каждый может быть прав по-своему. Но насколько я понимаю, регламент «Зенит» не нарушает, так? Значит, просто пользуется буквой закона. Все остальное – разговоры в пользу бедных.

Кстати, легионеры и в других командах есть. Давайте поинтересуемся, а почему они из разных стран? И это будет такой же глупейший вопрос, как «почему у «Зенита» почти все иностранцы – бразильцы?»

Мне кажется, тут даже обсуждать ничего не надо. Как в пословице про караван: пусть одни говорят, а «Зенит» идет дальше.

– В ваши игроцкие времена считалось, что пять бразильцев и больше – это уже «банда».

– Ну, если бы в «Зените» аргентинцы остались, может, там и были бы сколки на почве принципиального соперничества. А нам, россиянам, что с бразильцами делить – практически одна нация и менталитет. Только они на Копакабане в футбол играют, а мы в Сибири на снегу (смеется).

А если серьезно, сейчас уже выросло другое поколение бразильцев. Они более профессионально относятся к исполнению своих обязанностей, – сказал бывший полузащитник .