Генич о зарплате Оздоева в «Фатих Карагюмрюк»: «600 тысяч евро. Меньше, чем давал условный «Урал»

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Магомед Оздоев зарабатывает 600 тысяч евро в год по контракту с «Фатих Карагюмрюк».

Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч [евро] в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной», – сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Оздоев покинул «Зенит» этим летом на правах свободного агента.

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