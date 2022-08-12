зарабатывает 600 тысяч евро в год по контракту с «Фатих Карагюмрюк».

Об этом заявил комментатор «Матч ТВ» .

«Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч [евро] в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной», – сказал Генич в эфире .

Оздоев покинул «Зенит» этим летом на правах свободного агента.

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