Директор «МЮ» Флетчер просматривал вингера «Уотфорда» Сарра на матче с «Вест Бромом». Сенегалец забил с центра поля и не реализовал пенальти

интересуется вингером «Уотфорда» .

Технический директор клуба посетил матч – «Уотфорд» (1:1), чтобы понаблюдать за действиями игрока. На 12-й минуте Сарр забил единственный гол своей команды в этом матче, пробив с центра поля, а на 73-й не реализовал пенальти.

«Уотфорд» не хочет продавать игрока в этом сезоне, поскольку намерен побороться за возвращение в .

Подробную статистику 24-летнего сенегальца можно найти здесь.

Сарр из «Уотфорда» забил со своей половины поля – почти как Бекхэм. Правда, потом смазал пенальти