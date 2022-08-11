Директор «МЮ» Флетчер просматривал вингера «Уотфорда» Сарра на матче с «Вест Бромом». Сенегалец забил с центра поля и не реализовал пенальти

«Манчестер Юнайтед» интересуется вингером «Уотфорда» Исмаилой Сарром.
Технический директор клуба Даррен Флетчер посетил матч «Вест Бромвич» – «Уотфорд» (1:1), чтобы понаблюдать за действиями игрока. На 12-й минуте Сарр забил единственный гол своей команды в этом матче, пробив с центра поля, а на 73-й не реализовал пенальти.
«Уотфорд» не хочет продавать игрока в этом сезоне, поскольку намерен побороться за возвращение в АПЛ.
Подробную статистику 24-летнего сенегальца можно найти здесь.
Сарр из «Уотфорда» забил со своей половины поля – почти как Бекхэм. Правда, потом смазал пенальти