Перес заявил, что у «Реала» не будет новичков этим летом после переходов Тчуамени и Рюдигера

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«Реал» не планирует покупать новых футболистов этим летом.

Об этом сообщил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

«Мы провели хороший сезон, и этот Суперкубок Европы очень нас воодушевляет. Сначала надо приложить усилия, чтобы выйти в финал, а потом нужно выиграть его. У нас отличная команда. Все хорошо потрудились.

Мы должны продолжать хорошо тренироваться. Анчелотти хорошо работает с составом. Сегодня мы не рассматриваем возможность подписания новых игроков», – сказал Перес.

Этим летом состав мадридского клуба на правах свободного агента пополнил защитник Антонио Рюдигер. Также «Реал» за 80 млн евро купил хавбека Орельена Тчуамени у «Монако».

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