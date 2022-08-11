Перес заявил, что у «Реала» не будет новичков этим летом после переходов Тчуамени и Рюдигера

не планирует покупать новых футболистов этим летом.

Об этом сообщил президент мадридского клуба .

«Мы провели хороший сезон, и этот Суперкубок Европы очень нас воодушевляет. Сначала надо приложить усилия, чтобы выйти в финал, а потом нужно выиграть его. У нас отличная команда. Все хорошо потрудились.

Мы должны продолжать хорошо тренироваться. Анчелотти хорошо работает с составом. Сегодня мы не рассматриваем возможность подписания новых игроков», – сказал Перес.

Этим летом состав мадридского клуба на правах свободного агента пополнил защитник . Также «Реал» за 80 млн евро купил хавбека у «Монако».